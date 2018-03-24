Ляшко вирішив скликати підписантів Будапештського меморандуму в Києві

Глава Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до президента України Петра Порошенка з пропозицією провести в Києві міжнародну конференцію з питання відновлення миру за участю підписантів Будапештського меморандуму.

Йдеться про колишніх президентів США Білла Клінтона і України Леоніда Кучми, а також про колишнього прем'єр-міністра Великобританії Джона Мейджора. Про це повідомляє прес-служба Радикальної партії.

У своєму зверненні Олег Ляшко нагадав, що 5 грудня 1994 Україна разом з США, Великобританією і Росією підписала в Будапешті "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" в обмін на міжнародні гарантії її безпеки і територіальної цілісності.

"Разом з тим, збройна агресія Росії проти України, незаконна анексія Криму та окупація частини території Донбасу стали грубим порушенням зобов'язань Росії в рамках Будапештського меморандуму... Тому агресія Росії проти України фактично підриває весь глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив політик в зверненні.

Також зазначається, якщо міжнародна спільнота не вимагатиме суворого дотримання Будапештського меморандуму і залучення Росії до міжнародно-правової відповідальності, то "це повністю дискредитує ідею гарантій безпеки як ефективного способу запобігання розповсюдженню ядерної зброї в світі".

Як повідомляв "Обозреватель", глава МЗС РФ Сергій Лавров цинічно звинуватив Україну в порушенні Будапештського меморандуму .