Ляшко вимагає скликати позачергове засідання Ради

Рішенням про підвищення ціни на газ влада фактично кинула українців в рабство МВФ, заявив Олег Ляшко. Лідер Радикальної партії переконаний, депутати не мають права гуляти, коли влада грабує людей, тому ініціює скликання позачергового засідання парламенту.

"Рішення про підвищення цін на газ - абсолютно безвідповідальне. Влада мотивує його тим, що треба взяти черговий кредит. За такою логікою: завтра нові позики треба буде брати і знову ціни на газ піднімати? Замість енергомодернізації, збільшення видобутку власного газу, підвищення зарплат і пенсій влада тільки обкрадає людей. Тому ми вимагаємо від голови парламенту скликати позачергове засідання Верховної Ради. Депутати не мають права відпочивати 2 тижні, поки влада грабує народ. На цьому засіданні повинен бути Президент, уряд, НКРЕ, керівники "Нафтогазу" - всі ті, хто приймає рішення про підвищення ціни на газ. Вони зобов'язані обґрунтувати це підвищення, бо мотивація - "треба взяти кредит МВФ" для мене не працює", - підкреслив Ляшко.

Політик стверджує, ціна на газ повинна бути справедливою і чесною, а не завищенною у кілька разів.

"Коли мільйони людей отримують копійчані зарплати і пенсії, ціни на газ не можна піднімати. Тому влада повинна прозвітувати, що робить для того, щоб захистити громадян. Що робить для того, щоб менше витрачати газу, більше видобувати своїх енергоносіїв, модернізувати ЖКГ і, як наслідок, менше платити за газ. Замість цього влада піднімає ціни на газ, щоб взяти черговий кредит МВФ", - обурився лідер РПЛ.

Олег Ляшко зазначив, думка про те, що Україна не проживе без кредитів МВФ, поширюється штучно на замовлення влади.

"Ми все життя жили без міжнародних кредитів. А сьогодні нам розказують, що без кредитів МВФ гривні не буде, сонце не встане, врожаї не зійдуть і люди не виживуть. Так наркоман розказує, що без дози не проживе. А влада посадила українців на цю голку міжнародних позик. Щоб не залежати від кредитів МВФ, треба міняти свою економічну політику і самим заробляти. Ми живемо на такій землі, маємо такі ресурси, а побираємося, як бомжі, бо влада робить Україну сировинною колонією: торгує сировиною, дешевою робочою силою і національними інтересами. Вони - маріонетки, які виконують вказівки МВФ. Нікому не потрібна сильна Україна – всі зацікавлені в тому, щоб вона була слабка. Тому тільки українці повинні дбати про добробут і незалежність своєї країни", - підсумував Ляшко.