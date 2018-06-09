Ляшко розповів, як знизити тарифи в Україні

Нинішні тарифи на комунальні послуги можна знизити вдвічі, а ціну на газ не підвищувати за умови збільшення власного видобутку енергоносіїв.

Про це заявив народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу NewsOne.

Він підкреслив, що з підвищенням ціни на газ в Україні впаде промислове виробництво, а виробники втратять ринки збуту.

"Ціни на газ піднімають не лише для громадян, а й для промисловості. Таким чином наша продукція подорожчає та стане неконкурентноздатною. Внаслідок цього закриються підприємства, люди залишаться без роботи і вимушені будуть їхати закордон. Внаслідок деіндустріалізації, ми не матимемо можливості піднімати людям зарплати", - сказав він.

Ляшко звернув увагу, що на внутрішньому ринку США ціна на газ становить $ 103.

"Вони тримають низьку ціну на газ для того, щоб створювати преференції для свого національного виробника. Нам нав'язують енергозатратність, деіндустріалізацію і продаж дешевої робочої сили", - заявив лідер Радикальної партії.

За його словами, підвищення тарифів призведе до зубожіння населення. Однак ціну газу можна знизити за рахунок обсягів видобутку.

"Собівартість видобутку українського газу - 1500-2000 гривень за тисячу кубів. Додайте рентабельність, транспортні витрати і максимальна ціна на газ буде 3000-3500 гривень, а нам кажуть платити 8000, 9000 чи 11000 гривень. До європейських цін на газ мають бути європейські зарплати і пенсії. Підняття ціни на газ замість підняття зарплат і пенсій - це політика збідніння українців та здорожчання нашої продукції. Минулого року завезли на 3 мільярди доларів імпортного вугілля, у той час, коли наші шахтарі сидять без зарплати по кілька місяців. Мільярди на російське вугілля є, а на інвестиції у видобуток українського вугілля немає. Ми пропонуємо іншу політику: збільшення видобутку власного газу, вугілля та торфу, енергомодернізацію та встановлення лічильників у кожну квартиру, що дасть можливість у два рази знизити тарифи", - резюмував Ляшко.