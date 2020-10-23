Ляшко розповів про "ловців душ", які скуповують голоси на виборах, і назвав розцінки

Зі зміною влади схеми підкупу виборців не змінилися, деякі кандидати використовують на місцевих виборах так звані "сітки".

Про це розповів колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 23 жовтня (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Говорячи про підкуп під час виборчої кампанії на місцевих виборах, Ляшко навів як приклад 208 виборчий округ.

"Я вам можу сказати зі свого 208 округу, єдиного округу в Україні, де пройдуть довибори до Верховної Ради. Влада нова, а схеми підкупу старі. Кілька кандидатів зробили так звані сітки. Буквально сьогодні роздавали в пакеті однієї з партій по масці і по 200 грн. І пообіцяли, що, коли сфотографують бюлетені і покажуть, як проголосували, додадуть ще ", – розповів Ляшко.

Він додав, що таке відбувається у всіх шести районах округу.

"За місцеві вибори підкуповують, за парламентські підкуповують. Це взагалі катастрофа. А чому? Бо бідні люди", – пояснив політик.

Він також уточнив, що найгірше йдуть справи з підкупом в сільських районах, де населення бідніше.

"Людям дають три копійки подачки до пенсії або зарплату в селах, де роботи взагалі немає. А тут приходять ловці душ і пропонують по тисячі гривень за голос. Багато людей хочуть взяти", – сказав колишній нардеп.

Він додав, що навіть незважаючи на це, сподівається на голосування людей по совісті.

"Можуть взяти, а голосувати будуть зовсім інакше", – резюмував Ляшко.

В Україні в неділю, 25 жовтня, стартують місцеві вибори. Громадяни виберуть градоначальників, голів сільських рад, ОТГ, депутатів. OBOZREVATEL дізнався і розповів, якими нечесними методами боротьби на цей раз користувалися деякі кандидати і партії, щоб збільшити свій рейтинг.