Ляшко розкрив деталі "посиденьок" у кав'ярні із Зеленським у Хмельницькому

Відвідування президентом України Володимиром Зеленським кав'ярні в Хмельницькому не було порушенням карантину.

Про це в коментарі " Лівому берегу " сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він пояснив, як глава держави разом з делегацією виявився в кафетерії.

"Вчора (3 червня – Ред.) президент зустрічався з бізнесом, було багато питань, в тому числі і по ослабленню карантину. Ми йшли по центральній вулиці після обіду, хотіли взяти кави біля кав'ярні на виніс. Але один з рестораторів у цьому кафе сказав нам: "Ми вже готові сьогодні працювати за нормами, які головний санлікар вчора озвучив і показав". Ми зайшли в зал подивитися, чи реально все готово, і як воно буде працювати. Щоб президент переконався, що проблем, якщо дотримуватися всіх норм, немає ніяких", – розповів він.

Віктор Ляшко

Ляшко зазначив, що співробітники закладу були в масках і рукавичках. За його словами, Зеленський подивився, як дотримується режим ослаблення карантину у кав'ярні.

"Президент побачив, як вона ( кав'ярня – Ред.) може працювати – якщо люди сидять за одним столом, то не більше чотирьох чоловік (не рахуючи дітей). І можуть сидіти без масок під час вживання їжі та напоїв", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 3 червня під час візиту до Хмельницького відвідав місцеву кав'ярню.

Пізніше гарант погодився сплатити штраф за порушення карантину в Хмельницькому.