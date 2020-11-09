Ляшко програв на довиборах до Верховної Ради

Народним депутатом України на довиборах в 208 окрузі на Чернігівщині обрали Анатолія Гунька від партії "Слуга народу", суперником якого був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії. Результати проміжних виборів встановили на підставі уточненого протоколу окружного виборчкому.

Комісія чекала результатів розгляду позову Ляшка, який балотувався на цьому ж окрузі, в апеляційному суді.

"Відтак, народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директор ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійного, суб'єкт висування – політична партія "Слуга народу". За нього проголосувало 21 245 виборців, що становить майже 33% від числа виборців, які взяли участь в голосуванні", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, глава "Радикальної партії" Олег Ляшко звинуватив владу в крадіжці депутатського мандата і фальсифікації виборів після того, як програв на довиборах в Раду Анатолію Гуньку від "Слуги народу". Ляшко вважає, що в його рідному 208 окрузі на Чернігівщині не міг перемогти Гунько, якого "ніхто знати – не знав".