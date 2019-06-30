Ляшко порівняв події під Берестечком зі змовою проти України у ПАРЄ

Українців зрадили у ПАРЄ так само, як понад 300 років тому татари залишили сам на сам із ворогом у битві під Берестечком.

Про це заявив Олег Ляшко під час заходів з нагоди 368-ї річниці Берестецької битви, передає прес-служба Радикальної партії.

Політик з побратимами відвідав молебен у селі Пляшева на Рівненщині та разом із предстоятелем Української Православної Церкви митрополитом Епіфанієм помолився за полеглих у всіх війнах.

Олег Ляшко з митрополитом Епіфанієм Прес-служба РПЛ

Олег Ляшко Прес-служба РПЛ

Зізнався, що для нього ці місця особливі, бо його предки з роду Ляшків-Тарнавських брали участь у цій битві у складі Варвинської сотні Прилуцького полку.

“Щороку зі своєю командою ми приїжджаємо на цю землю, политу кров’ю українців, яка вчить нас одному – треба захищати свою країну, як козаки в болоті під Берестечком стояли до останнього. В цій битві наше військо зрадив кримський хан так само, як Європа минулого тижня повернула Росію до ПАРЄ. Це має стати для нас доказом одного – українці повинні сподіватися тільки на свої сили, на свою армію, на свою економіку. І ніхто замість нас не захистить країну, не поверне мир і наші території”, – наголосив Ляшко.

Лідер РПЛ закликав українців об’єднатися, щоб не дати промосковським силам здати Україну Путіну.

“Сьогодні всі “кремлівські голуби миру” розповідають, як вони хочуть, щоб в Україну якнайшвидше прийшов мир. І, мовляв, єдиний спосіб цього досягнути – підняти руки і капітулювати. Капітуляція не принесе миру – вона призведете до приниження і поразки.

Ми пропонуємо йти до миру дорогою перемоги, а не поразки. Натомість, російський реванш не просто стукає в наші двері – він вже у нашій хаті. Ця гідра, яка сьогодні пройшла до влади разом з Зеленським, хоче одного – забрати в українців землю, позбавити українців мови і протягнути промосковські сили до влади. Ми їм не дамо цього зробити!”, – запевнив Ляшко.

Ці слова викликали шквал оплесків людей. Дякували Олегу Ляшку за боротьбу у ПАРЄ та просили захистити Україну від російського окупанта.

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