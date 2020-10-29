Ляшко показав, як вкрали його голоси на виборах

Перемогу "слуги народу" Анатолію Гуньку на довиборах до Верховної Ради на 208-му окрузі в Бахмачі Чернігівської області "намалювали" при перенесенні даних протоколів про результати голосування.

Про це повідомив в Facebook конкурент Гунька лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. Він також виклав скрін відповідного протоколу.

"Ось один з доказів, як крали мої голоси, щоб намалювати "перемогу" кандидата від влади Гунька. Це протокол на одній з дільниць. За мене на цій ділянці було 46, а на сайті ЦВК на цій же ділянці вже 0", – написав Ляшко.

Політик показав протокол з виборчої дільниці №740453, де він отримав підтримку 46 виборців. При цьому на сайті Центрвиборчкому ця цифра перетворилася на нуль.

Ляшко розповів, як вкрали його голоси Facebook Олега Ляшка

У протоколі у Ляшка 46 голосів Facebook Олега Ляшка

На сайті ЦВК у Ляшка 0 голосів Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, глава "Радикальної партії" Олег Ляшко звинуватив владу в крадіжці депутатського мандата і фальсифікації виборів після того, як програв на довиборах в Раду Анатолію Гуньку від "Слуги народу". Ляшко вважає, що в його рідному 208 окрузі на Чернігівщині не міг перемогти Гунько, якого "ніхто знати – не знав".