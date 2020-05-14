Колишній народний депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко показав фото вагітної дружини Росіти.

Знімок своєї 50-річної дружини політик опублікував у Facebook.

"Ми чекаємо на щастя", – підписав публікацію в соцмережі Ляшко. Через кілька годин після публікації пост набрав майже 800 лайків і десятки коментарів.

Відзначимо, що на знімку дружина Ляшка сидить у футболці, обіймаючи свого домашнього вихованця.

Росіта Ляшко Facebook Олег Ляшко

Нагадаємо, що Олег Ляшко в соцмережі повідомив, що найближчим часом вдруге стане батьком. Ляшко з дружиною виховують уже дорослу доньку Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Ляшко показово "замурував" двері ресторану "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку.

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