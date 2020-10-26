Ляшко не визнав попередні результати довиборів до Ради

Кандидат у народні депутати від Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що не визнає результати парламентських виборів у своєму 208-му окрузі на Чернігівщині.

Він висловив переконання, що перемогу на них здобула саме його команда. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади", – вказав Ляшко.

За його словами, явка виборців була "аномально високою", як і "підкуп на користь його опонента" зі "Слуги народу" Анатолія Гунька.

"У результаті кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата. Тому ми не визнаємо результатів цих куплених виборів, вимагаємо справедливого розслідування і покарання усіх причетних до масштабного підкупу виборців 208 округу", – висловився Ляшко.

Скриншот посту кандидата Facebook Олега Ляшка

Кандидат у нардепи Анатолій Гунько раніше аналогічно сповістив саме про свою перемогу в Чернігівській області, де 25 жовтня, окрім загальнодержавних місцевих виборів, обирали й депутата до Верховної Ради.

"Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів вчиняв показовий виступ щодо його обрання. Очікувано, що за таких обставин кар'єра радикала добігає до логічного завершення. Але залишається відкритим питання стосовно головного спонсора та витрат фінансових коштів на кампанію після остаточного фіаско", – написав Гунько у Facebook.

Зауважимо, що за підсумком опрацювання перших 20% протоколів на виборах до Ради лідирував Гунько, після чого Ляшко відреагував постом про "сумнів" у власній перемозі. Водночас, за даними Центральної виборчої комісії, за підсумком опрацювання 24,62% дільничних протоколів Олег Ляшко лідирує на виборах у 208-му окрузі з 33,03%, або 3442 голосами. Гунько має 32,38%, або 3374 голоси.

Скриншот посту Facebook Анатолія Гунька

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія почала публікувати результати проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область). За результатами підрахунку частини протоколів, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка" Олег Ляшко йде майже нарівні зі "слугою народу" Анатолієм Гуньком на довиборах у Раду.