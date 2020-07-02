Ляшко виправдався за заяву про можливий похід у президенти

Головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав жартом свою заяву про можливу боротьбу за крісло президента в майбутньому.

"Це був жарт, і ми повинні це розуміти", – сказав Ляшко в ефірі hromadske.

"Якщо ми в 2029 році будемо пам'ятати прізвище Ляшко, головний державний санітарний лікар, який може впливати на країну... але я думаю, що ні", – додав він.

При цьому "чутки" про можливість участі у виборах мера Києва Ляшко не прокоментував: "Будемо коментувати, коли зникне слово чутки, коли буде офіційна позиція".

На запитання, чи зустрічався вже він із президентом Володимиром Зеленським або головою його Офісу Андрієм Єрмаком з цього питання, Ляшко відповів: "Я підтримую довіру президента до мене як до головного санітарного лікаря. Якщо буде така розмова, думаю, ви почуєте офіційну позицію і президента і головного санітарного лікаря".

Як писав OBOZREVATEL, головний санлікар Віктор Ляшко не виключив, що в майбутньому буде балотуватися в президенти, під час інтерв'ю Олесі Бацман. Він сказав, що може висунути кандидатуру в 2029 році "якщо не забудете прізвище Ляшко".