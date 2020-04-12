Ляшко назвав запуск в Україні російської і білоруської електроенергії диверсією влади проти енергетичної незалежності країни

Запуск в Україні російської і білоруської електроенергії – це не помилка некомпетентних "слуг народу", а спланована диверсія нинішньої влади проти енергетичної незалежності країни. Мета її – знецінення вартості вітчизняної енергетики та України в цілому.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі "Головна тема" на телеканалі "Україна", повідомляє сайт segodnya.ua.

"Запуск в Україні російської і білоруської електроенергії – продумана і спланована акція, мета якої – знищення української енергетичної незалежності. І ініціатори цієї диверсії продовжують сидіти у високих кабінетах влади. Один з них – " слуга народу" Андрій Герус. Як ці" слуги народу " можуть у свого ж народу забирати роботу і зарплату? Зупинилося "Добропіллявугілля" – 6 тисяч осіб втратили роботу. Якщо на наступному тижні зупиниться "Павлоградвугілля" – 30 тисяч чоловік, а з членами їх сімей 100 тисяч, будуть сидіти без зарабітка. Це містобудівне підприємство. 130-тисячне місто, поруч Тернівка, Первомайськ – все зупиниться. Фактично, західний Донбас, який жив завдяки "Павлоградвугілля", перетвориться в депресивний регіон", – зазначив Ляшко.

Лідер РПЛ переконаний, що такими діями влада навмисно банкрутить енергетичну систему країни, і яскравим доказом цього назвав знецінення вартості ДП "Центренерго".

"Раніше мріяли купити державне підприємство "Центренерго ". Були західні інвестори, які готові були дати за нього 1-1,5 мільярда доларів. Спробуйте сьогодні продати це підприємство хоча б за 50 мільйонів доларів – ви його не продасте. Тобто в результаті знецінили не тільки вартість енергетики, але і вартість країни. Як можуть бути реалізовані ті плани, які декларуються, про відновлення економіки і мільйон нових робочих місць? Треба взяти величезний бінокль, щоб знайти хоч одне нове робоче місце, яке вони створили. Замість цього ми бачимо 350 тисяч нових безробітних в минулому році через некомпетентність влади, знецінені активи України, і мільйони людей залишаються без засобів до існування ", – обурився політик.

Олег Ляшко вважає, призначенням міністра енергетики ситуацію в енергетиці не виправиш – потрібно міняти всю енергетичну політику країни.

"Я вважаю, що повинен бути створений надзвичайний енергетичний штаб, який очолить особисто прем'єр-міністр, і кожен день в ручному режимі він повинен вирулювати ситуацію. Потрібно переобрати склад НКРЕКУ, який на чолі з Валерієм Тарасюком виконує політику знищення української енергетики. Повинен працювати закон про ринок енергетики, за який ми голосували в 2017 році, адже ручне корупційне втручання в енергосистему призвело до того, що ми напередодні віялових відключень, 45% неплатежів на енергоринку, тисячі людей залишаються без роботи. І треба притягнути до відповідальності ворогів, які запустили в Україні російську електроенергію і позбавили українців роботи ", – підсумував Ляшко.

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