Ляшко назвав Гунька "слугою грошей" і заявив, що виграв вибори

Кандидат у народні депутати від Радикальної партії Олег Ляшко обізвав "слугою грошей" Анатолія Гунька – свого головного опонента на довиборах у Верховну Раду в 208-му окрузі на Чернігівщині.

Політик заявив, що однозначно здобув перемогу в першому турі, а представника від "Слуги народу" вкотре звинуватив у підкупі виборців. Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ви бачите, що зараз відбувається у моєму 208-му окрузі. На сайті ЦВК я змагаюся із так званим слугою народу, а насправді "слугою грошей" Анатолієм Гуньком, який був моїм конкурентом на виборах… Незважаючи на підкуп, який організував кандидат від влади, фальсифікації, ми перемагаємо на цих виборах", – заявив Ляшко.

Він висловив переконання, що більш ніж на 30 дільницях у Чернігівській області "підробляють протоколи на користь Гунька".

"Саме в цей час, коли я звертаюсь до вас, в Окружну виборчу комісію 208 округу, яка розташована в Бахмачі, везуть перероблені протоколи щонайменше із 30 виборчих дільниць. Зокрема, з Борзнянського, Менського і Куликівського районів. ОВК завернула протоколи на ДВК цих районів, начебто для усунення неточностей. Усі вони завершилися тим, що Гунько там має більшість порівняно з первинними протоколами. Це означає, що прямо зараз результати виборів на 208 окрузі фальсифікують і швидко вносять дані на сайт ЦВК", – запевнив лідер РПЛ.

Він також звернувся до членів ДВК та ОВК з вимогою забезпечити чесний підрахунок голосів та провести їхній перерахунок на дільницях із "аномально високою явкою". Адже, за словами політика, саме там нібито відбувалися масові фальсифікації на користь його опонента.

Зауважимо, що в одномандатному виборчому окрузі №208 у Бахмачі за результатом опрацювання 85,42% протоколів кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько збільшує відрив від лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Так, станом на 12:30 27 жовтня "слуга" здобуває 33,13% підтримки виборців, а його найближчий конкурент, депутат ВРУ минулого скликання Олег Ляшко – 31,93%. Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,41% голосів.

Четверту й п'яту сходинку рейтингу посідають самовисуванці з таким же прізвищем чи навіть іменем, як у кандидата від "Слуги народу": Гунько Анатолій Миколайович отримує 2,91%, а Гунько Ігор Віталійович – 1,41% голосів.

Дані ЦВК про підрахунок голосів виборців в окрузі №208 на Чернігівщині після опрацювання 85,42% протоколів cvk.gov.ua

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