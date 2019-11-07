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8 листопада • оновлено в 00:30
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"Ляпнув здуру": Сивоху звинуватили у брехні

2.4т Читати матеріал російською

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що радник секретаря РНБО Сергій Сивохо бреше, коли говорить про якісь соцдослідження, які проводилися на окупованій території Донбасу.

"Сивохо бреше. Це брехня чистої води", – сказав він OBOZREVATEL.

Як переконаний волонтер, "жодних соціологічних досліджень ніхто не проводив і не проводить".

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Відповідаючи на запитання, навіщо Сивохо говорив про те, чого не було, Тука припустив: "Ляпнув здуру, не знав, як це подати, от і все".

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню "Лівий берег" Сивохо заявив про соцопитування, нібито проведені на окупованих територіях Донбасу. Водночас він не навів точних цифр опитування, а також відмовився відповідати на запитання, як саме вони були проведені.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сивохо зробив заяву про те, що встановленню миру на Донбасі перешкоджає "войовнича меншість".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Георгій Тука Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу РНБО
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