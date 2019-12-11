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11 грудня • оновлено в 14:01
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"Ляпнув "сепаратисти": ветеран АТО вказав на тривожні сигнали в промові Зеленського

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Виступаючи на пресконференції після "нормандського формату" в Парижі, президент України Володимир Зеленський вживав формулювання, які знімають з Росії відповідальність за військове вторгнення на Донбас.

На цей нюанс звернув увагу на своїй сторінці у Facebook ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв, аналізуючи підсумки зустрічі "нормандської четвірки".

За його словами, той факт, що українцям після переговорів не довелося вдаватися до радикальних дій, безумовно, є позитивом. Адже в нинішніх умовах це було б згубно для країни. Ще одним успіхом саміту, що відбувся, Ананьєв назвав домовленість про звільнення полонених.

"Мені стало на душі легше, тому що не доведеться все кидати і йти на Майдан, а потім знову на фронт. Але раціонально розмірковуючи, розумію, що ніякої перемоги не трапилося, і її, власне кажучи і не могло бути. Сам факт наявності переговорів з х*йлом несе в собі ризики. До цього додається низький освітній і професійний рівень нашого "зеленого" президента. Це як на допиті – "кожне слово може бути використане проти вас", – побоюється ветеран.

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"Ляпнув "сепаратисти" – а там, боюся, і до терміну "громадянська війна" не далеко. Ляпнув "Росія впливає" (не контролює, не керує) і очікую, що "вплив" перетвориться на "ми не можемо на це впливати". А переговорів планується багато, і судячи з усього, "наляпати" можна ще багато. Кожен такий саміт буде тримати країну в напрузі", – пояснив причину своїх побоювань Ананьєв.

Крім того, у колишнього воїна ЗСУ виникли питання до згоди Зеленського імплементувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. За словами ветерана, це означає лише одне – українцям доведеться контролювати нинішню владу і ретельно вивчати всі її законодавчі ініціативи в цьому напрямку.

"Я вдячний хлопцям, які організували віче і "Нічну варту". Упевнений, що ці заходи істотно вплинули на кінцевий результат саміту в Парижі. "Нічна варта", в різних її проявах, буде актуальною всі п'ять років президентства Зеленського. Нашого президента доведеться постійно контролювати в режимі онлайн, "як би чого не вийшло", – зробив висновок Ананьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • напередодні зустрічі у Парижі, 8 грудня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Кількість учасників акції досягала орієнтовно від 5 тисяч на початку до майже 15 тисяч осіб наприкінці заходу.

  • До вечора акція протесту розгорнулася ще й на Банковій. Представники руху "Ні – капітуляції" почали акцію "Нічна варта", яка супроводжувалася протистоянням із силовиками.

  • Активісти пообіцяли залишатися під ОП аж до закінчення 9 грудня саміту в "нормандському форматі" у французькому Парижі. Допустили також перетворення акції на безстрокову. Однак станом на ранок 10 грудня протестувальники почали розходитися.

  • Активісти заявили, що що готові залишити Банкову, оскільки Зеленський не допустив здачі національних інтересів України.

  • Зі свого боку Зеленський заявив, що спокійно ставиться до акцій протесту під стінами Офісу президента на Банковій, хоча при цьому визнав, що вони створюють проблеми. Він зазначив, що це заважало переговорам у Парижі, граючи на інтереси окупантів, а також поскаржився на те, що в постійному шумі не може зосереджено працювати.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Валерій Ананьєв
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Пропаганда формує потрібні зв'язки у нейронній структурі мозку. Спочатку це проявляється риторикою, потім неспроможністю приймати рішення супротив пропагандистів. У фільмі "вбити дракона" драконові сраколизи виховувалися з дитинства... Пуйло вже виростило своїх.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Ананист вздрочнул)))
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Сколько же ещё свидомых долбо@бов!!!!!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Андрущенко Владимир, Да. Этих утырков придётся дихлофосом выводить, а затем проводить санитарную обработку.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Андрущенко Владимир, ты посмотри в зеркало, дубовое полено увидишь. Или кусок кода. Скажи честно, ты человек?? ))
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