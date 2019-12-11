"Ляпнув "сепаратисти": ветеран АТО вказав на тривожні сигнали в промові Зеленського

Виступаючи на пресконференції після "нормандського формату" в Парижі, президент України Володимир Зеленський вживав формулювання, які знімають з Росії відповідальність за військове вторгнення на Донбас.

На цей нюанс звернув увагу на своїй сторінці у Facebook ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв, аналізуючи підсумки зустрічі "нормандської четвірки".

За його словами, той факт, що українцям після переговорів не довелося вдаватися до радикальних дій, безумовно, є позитивом. Адже в нинішніх умовах це було б згубно для країни. Ще одним успіхом саміту, що відбувся, Ананьєв назвав домовленість про звільнення полонених.

"Мені стало на душі легше, тому що не доведеться все кидати і йти на Майдан, а потім знову на фронт. Але раціонально розмірковуючи, розумію, що ніякої перемоги не трапилося, і її, власне кажучи і не могло бути. Сам факт наявності переговорів з х*йлом несе в собі ризики. До цього додається низький освітній і професійний рівень нашого "зеленого" президента. Це як на допиті – "кожне слово може бути використане проти вас", – побоюється ветеран.

Володимир Зеленський "Новий час"

"Ляпнув "сепаратисти" – а там, боюся, і до терміну "громадянська війна" не далеко. Ляпнув "Росія впливає" (не контролює, не керує) і очікую, що "вплив" перетвориться на "ми не можемо на це впливати". А переговорів планується багато, і судячи з усього, "наляпати" можна ще багато. Кожен такий саміт буде тримати країну в напрузі", – пояснив причину своїх побоювань Ананьєв.

Крім того, у колишнього воїна ЗСУ виникли питання до згоди Зеленського імплементувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. За словами ветерана, це означає лише одне – українцям доведеться контролювати нинішню владу і ретельно вивчати всі її законодавчі ініціативи в цьому напрямку.

"Я вдячний хлопцям, які організували віче і "Нічну варту". Упевнений, що ці заходи істотно вплинули на кінцевий результат саміту в Парижі. "Нічна варта", в різних її проявах, буде актуальною всі п'ять років президентства Зеленського. Нашого президента доведеться постійно контролювати в режимі онлайн, "як би чого не вийшло", – зробив висновок Ананьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

напередодні зустрічі у Парижі, 8 грудня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Кількість учасників акції досягала орієнтовно від 5 тисяч на початку до майже 15 тисяч осіб наприкінці заходу.

До вечора акція протесту розгорнулася ще й на Банковій. Представники руху "Ні – капітуляції" почали акцію "Нічна варта", яка супроводжувалася протистоянням із силовиками.

Активісти пообіцяли залишатися під ОП аж до закінчення 9 грудня саміту в "нормандському форматі" у французькому Парижі. Допустили також перетворення акції на безстрокову. Однак станом на ранок 10 грудня протестувальники почали розходитися.

Активісти заявили, що що готові залишити Банкову, оскільки Зеленський не допустив здачі національних інтересів України.

Зі свого боку Зеленський заявив, що спокійно ставиться до акцій протесту під стінами Офісу президента на Банковій, хоча при цьому визнав, що вони створюють проблеми. Він зазначив, що це заважало переговорам у Парижі, граючи на інтереси окупантів, а також поскаржився на те, що в постійному шумі не може зосереджено працювати.

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