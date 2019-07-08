"Ляпас Україні": в Раді різко відповіли на претензії ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи, повернувши делегацію Росії до свого складу, дала "ляпаса Україні і всій демократії".

Про це заявила в ефірі ObozTV народний депутат від БПП Ольга Червакова, коментуючи вимогу ПАРЄ допустити її спостерігачів на вибори Верховної Ради.

"Те, що зробила Парламентська асамблея Ради Європи – це ляпас не просто Україні, а всій демократії. Питання в тому, що сюди спостерігачами від ПАРЄ приїде російська делегація і спостерігатиме за нашими виборами", – заявила Червакова.

"Я вважаю, що це самоприниження, щоб росіяни тут спостерігали і вчили нас жити, як ми повинні проводити у себе вибори і яка у нас повинна бути демократія. Це самоприниження – я інакше сказати не можу", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії до свого складу.

2 липня спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачам від ПАРЄ на позачергові парламентські вибори 21 липня.

У відповідь на це президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна зобов'язана запросити спостерігачів від Асамблеї.

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