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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Ляпас Україні": в Раді різко відповіли на претензії ПАРЄ

11.2тЧитати матеріал російською

Парламентська асамблея Ради Європи, повернувши делегацію Росії до свого складу, дала "ляпаса Україні і всій демократії".

Про це заявила в ефірі ObozTV народний депутат від БПП Ольга Червакова, коментуючи вимогу ПАРЄ допустити її спостерігачів на вибори Верховної Ради.

"Те, що зробила Парламентська асамблея Ради Європи – це ляпас не просто Україні, а всій демократії. Питання в тому, що сюди спостерігачами від ПАРЄ приїде російська делегація і спостерігатиме за нашими виборами", – заявила Червакова.

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"Я вважаю, що це самоприниження, щоб росіяни тут спостерігали і вчили нас жити, як ми повинні проводити у себе вибори і яка у нас повинна бути демократія. Це самоприниження – я інакше сказати не можу", – підкреслила вона.

"Ляпас Україні": в Раді різко відповіли на претензії ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Ольга Червакова
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ей в дyпy засадили по самое некуда, а она говорит - "пощечина"... А когда закончится транзит газа, такие процедуры с xoxлaми будут проводить регулярно и в особо циничной форме.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Это не пощёчина, а пиздюль!
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Северг Олег
Северг Олег
Просто примите это как есть. Вы ничтожны и мало значимы. Самая нищая страна Европы, примите это и ведите себя как и должно вести себя нищим - быть скромными, тихими и смотреть в пол ожидая очередного транша.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Северг Олег, Никто вас, москалей вонючих, не спрашивал, что нам делать. Шестой год вы головой об стенку бьётесь, а Украина на вас положила. Так что отползайте, всенародно опущенные.
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