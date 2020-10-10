Ляпас для ЄС: як британські ЗМІ відреагували на візит Зеленського до Джонсона

Низка авторитетних західних ЗМІ проаналізували візит президента України Володимира Зеленського в Великобританію, який проходив 7-8 жовтня.

Як пише Daily Express, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон використав підписану угоду, яка покликана зблизити торгову і зовнішню політику Великої Британії та України, для того, щоб позлити Євросоюз.

"Нове партнерство не тільки піде на користь Brexit у Великобританії, але і як передбачається в виявлених звітах, завдасть також серйозної шкоди Брюсселю", – пояснило видання.

Автор матеріалу вважає, що торговельна угода стала "величезним ляпасом ЄС".

За інформацією видання, після референдуму про Brexit Євросоюз намагався переконати Великобританію слідувати моделі "Україна плюс" і встановити відносини з Брюсселем, аналогічні відносинам із Києвом.

Але бути асоційованим членом ЄС означало б платити членські внески замість підписання угоди про вільну торгівлю. Ба більше, це означало б, що Великобританія, як і раніше, перебуватиме під юрисдикцією Європейського суду (ECJ).

Як пише The Guardian, нова українсько-британська угода поставить відносини між двома країнами після Brexit на нову, більш тісну основу.

Однією з домовленостей стало безмитне ввезення в Україну шотландського віскі. На український ринок тільки 2019 року було експортовано понад 1 мільйон пляшок цього напою.

Також видання не обійшло увагою главу Офісу президента України Андрія Єрмака, який під час виступу в аналітичному центрі Сhatham House виправдовувався за недостатньо жорстку політику стосовно Росії. Він просував думку, що Зеленський свідомо прагне не провокувати ворожнечу з РФ.

"Стратегія не в тому, щоб проводити великі військові паради і не в тому, щоб по телебаченню звинувачувати росіян у всіх наших бідах, – життя українців це не врятує. Ми повинні проявляти обережність і холоднокровність, щоб просувати інтереси України і використовувати всі можливі платформи для переговорів заради зниження напруженості і порятунку життів", – заявив Єрмак.

Водночас глава ОП зазначив, що Великобританія готова надати Україні летальну зброю.

"Британія виділить Україні кредит на 1,25 млрд фунтів строком на 10 років на постачання восьми ракетних катерів типу "Барзан", – пише ВВС.

Перші два катери будуть побудовані в Британії, решта – в Україні.

Як вважає Telegraph, угода щодо будівництва військових кораблів буде стимулом для британських верфей, які переживають складний період і у яких мало іноземних контрактів.

Востаннє "Барзани" будувалися в 1990-х роках для Катару, тепер для відповідності сучасним вимогам потрібна низка оновлень.

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