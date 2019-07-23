Мажоритарники "Голосу": де перемогла партія Вакарчука

Політичній партії "Голос" вдалося перемогти у трьох мажоритарних округах зі 199-ти.

Як зазначено на сайті Центральної виборчої комісії, кандидати партії здобули перемогу в 3-х округах Львівської області. Йдеться про Наталію Піпу, Ярослава Рущишина і Галину Васильченко.

За результатами підрахунку 95% голосів ЦВК, Наталія Піпа набрала трохи більше 30% на 115 окрузі (Сихівський та Личаківський райони). Наталії 35 років, вона є керівником громадської організації "Кращий Сихів".

Наталія Піпа

На 117 окрузі (Галицький, Франківський райони і частина Шевченківського району Львова) перемогу здобуває Ярослав Рущишин. Різниця між другим місцем, яке займає самовисуванець Оксана Юринець — трохи більше тисячі голосів. Рущишин відомий як генеральний директор компанії "Тротолла".

Ярослав Рущишин

Йому 51 рік, приватний підприємець. Співзасновник мистецького об'єднання "Дзига". Був головою Комітету підприємців Львівщини. Співзасновник Львівської бізнес школи LVBS, почесний сенатор УКУ.

У 119-му окрузі (Пустомитівський, Личаківський райони та частина Шевченківського) перемагає Галина Васильченко. Це досить проблемний округ, у партії "Голос" раніше заявили, що народний депутат України (БПП) Богдан Дубневич, який також балотується у цьому окрузі, краде голоси у їхнього кандидата.

Галина Васильченко

Водночас за підсумками підрахунку більшості голосів нардеп визнав свою поразку. Галина Васильченко перемагає свого опонента більш ніж на тисячу голосів.

Варто зазначити: враховуючи загальний результат, за списком партія "Голос" отримує 20 (21) мандатів народних депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опрацювання 93,29% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" — 43,14%. На другому місці розташувалася "Опозиційна платформа — За життя" з 13,05%. Третю позицію, всупереч прогнозам і даними екзит-полів, раптово посіла ВО "Батьківщина", набравши 8,18% голосів виборців. Відповідні результати опубліковані на сайті Центрвиборчкому.

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