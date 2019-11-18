Луценко зізнався, про що говорив із Джуліані в США

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про свою зустріч з адвокатом глави США Рудольфом Джуліані в Нью-Йорку і назвав теми, які були порушені під час розмови.

Зустріч відбувалася в офісі Джуліані, заявив Луценко "Українській правді". Він додав, що ніяких змов між ними не було.

"Він (Джуліані – ред.) сказав, що в Сполучених Штатах скоро виберуть нового генерального прокурора і після цього треба буде зустрітися з ним, щоб віч-на-віч обговорити деталі, які я можу розповідати тільки в рамках зустрічі з генпрокурором, і вирішити питання про спільному слідство", – стверджує Луценко.

"Після Джуліані запитав: "А чому, як ви думаєте, посольство США не хоче вам допомагати?" Ми обмінялися думками про роль Марі Йованович, яка, з моєї точки зору, в Україні, зайняла деструктивну позицію", – додав ексгенпрокурор .

Також Луценко обговорив з Джуліані зрив надання коштів у розмірі 3 млн доларів технічної допомоги ГПУ для розробки тестів. Він підкреслив, що в бесіді не брав участь президент США Дональд Трамп.

"Наприкінці пан Джуліані запитав, чи не хочу я мати телефонну розмову з Трампом. Я відповів, що ні. Він був дуже здивований. Я сказав: "Дивіться, буде офіційний візит – я із задоволенням зустрінуся. Телефоном я не дуже добре розмовляю англійською і не дуже добре розумію швидку американську вимову. Тому, я вважаю, понтів мені не треба. А ділу це зараз нічим не зарадить", – заявив Луценко.

Також вони обговорили повернення Україні 7 млрд доларів, виведених із країни угрупованням колишнього президента України Віктора Януковича.

"Я питав Джуліані, як процедурно зрушити справу. Те, що цікавить мене, я сподіваюся, і Україну – 7 млрд. Він питав мене, що цікавило його, але знову ж таки, не конкретні, там, кримінальні виробництва – я б ніколи цього не розповів. Він питав загальновідому інформацію", – зазначив Луценко.

Він також додав, що після Джуліані перейшов до обговорення справи Burisma.

Луценко зізнався, про що говорив з Джуліані в США

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту у американців.

Луценко заявив, що готовий розповісти перед Конгресом США про свої зустрічі з Джуліані.

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