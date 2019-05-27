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Луценко зібрався у відставку: генпрокурор озвучив терміни і подальші плани

2.4тЧитати матеріал російською

Генеральний прокурор Юрій Луценко після парламентських виборів має намір покинути свою посаду і повернутися в політику.

Про це він заявив у понеділок, 27 травня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова". Генпрокурор при цьому запевнив, що не буде поповнювати склад жодної з політичних партій.

"Моє завдання разом з іншими правоохоронними органами провести не тільки чесні президентські, а й чесні парламентські вибори. І після цього я піду в політику, не в списки будь-яких партій, а до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку України", - заявив Луценко.

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При цьому він не дав чіткої відповіді про часові рамки, додавши, що покине посаду генпрокурора "після того, як новий парламент сформує всі керівні органи влади".

Юрій Луценко

Юрій Луценко

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у день інавгурації зажадав відставки генпрокурора Юрія Луценка, а також глави СБУ Василя Грицака і міністра оборони Степана Полторака.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
ГПУ
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Кузнецова Нина
Кузнецова Нина
Мoя иcкрeнняя благoдaрноcть всем тeм, ктo покaзал мнe этот пpекpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁c2e83l Пpocто пpoйдя пpoстoй опрос получилa пoчти полугoдoвyю зaрплaтy)) Пользyйтесь, покa еcть возмoжнocть=)
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