Луценко згадав жорстку розмову із Зеленським щодо справи МН17

Марина Ліснічук Політика 15:10, 14.07.2020 Оновлено: 15:51, 14.07.2020

Ексгенеральний прокурор Юрій Луценко зізнався у розмові на "сильно підвищених тонах" із президентом України Володимиром Зеленським.

Вона була єдиною і пов'язаною з незгодою тодішнього чиновника видати Росії підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха. Про це він розповів у інтерв'ю "Буквам".

"Тоді я почув слова: "Отже, тобі недовго лишилося". І я сказав: "Скільки не лишилося, все моє", – переповів він.

Луценко зазначив, що це було принципове питання у справі номер один для України, бо розслідування в нідерландському суді катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі – "це справа не сепаратистів, а Путіна".

"Тому видача Цемаха… Я прекрасно розумію почуття родичів наших полонених, але вона підважила стратегічні інтереси української держави в цій війні", – наголосив він.

Раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній керівник реформованої генпрокуратури Юрій Луценко більше розповів про розслідування збиття малайзійського літака рейсу MH17 та інші резонансні кримінальні справи в Україні.

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