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21 квітня • оновлено в 14:10
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Луценко висміяв рік президентства Зеленського: головне – вижити

5.9т
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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко з сарказмом відреагував на першу річницю перемоги Володимира Зеленського в другому турі президентських виборів.

Пост цій даті він присвятив на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши до нього два відеоролики. На одному з них нетверезий чоловік співає пісню Віктора Цоя "Перемен требуют наши сердца", а на другому ще одна п'яна людина в ОЗК розповідає, що не боїться коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Один рік з життя виборця. Головне – вижити, потім вирулимо", – написав Луценко під стьобним дописом на адресу Зеленського і його прихильників.

Луценко і Зеленський

Луценко і Зеленський

У коментарях українці також влаштували бурхливу дискусію про підсумки першого року правління нинішнього президента України.

"У мене вже віскаря часом не вистачає за цим всім спостерігати!!!", "Феєрично", "Мета – ніщо, рух – все", "Тонко", "21 квітня 2019: "Кінець епохи бідності", 17 квітня 2020: "Наше завдання вижити", – пишуть люди.

"Головне – вижити": Луценко висміяв рік президентства Зеленського

"Головне – вижити": Луценко висміяв рік президентства Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти "Радіо Свобода" "поставили" Зеленському низку питань, які він озвучив на дебатах з п'ятим президентом Петром Порошенком 19 квітня 2019 року, але на які сам не дав відповіді за перший рік свого президентства.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Юрій Луценко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ой Юрасык,Мэна ждэ.
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