Луценко у Брюсселі пояснював потребу імітації убивства Бабченка

Імітація вбивства Бабченка - це достатня ціна за отримання інформації про "російського замовника" цього вбивства та за список з 47 осіб, яких також хотіли вбити, переконаний Юрій Луценко.Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час перебування у Брюсселі пояснював, чому було необхідно імітувати убивство російського журналіста Аркадія Бабченка. За його словами, завдяки цьому вдалося отримати список зі 47 осіб, яких також хотіли убити. Про це Луценко сказав у понеділок, 4 червня, у Брюсселі на заході "Майбутні перпективи України, звіт щодо реформ і подальших кроків" у Фонді імені Конрада Аденауера ."Найкраща відповідь нашим західним партнерам - зараз у нас є цей список. Зараз 47 осіб, переважно журналісти, є у більшій безпеці, ніж раніше або якби не було проведено цю операцію", - відповів Луценко на запитання кореспондента DW, чи брав він до уваги небезпеку втрати довіри Україною серед партнерів на Заході.

"Чесно кажучи, я не очікував такої велетенської хвилі солідарності. Але навіть якби я знав про масштаб цієї хвилі, ми би вирішили так само. Бо ми повинні захистити 47 людей, які зараз живі. І пан Бабченко - 48-й живий", - зазначив український генпрокурор.

Другою причиною спеціальної операції було бажання отримати інформацію про замовника, наголосив Луценко. "Так, ми отримали інформацію. Тепер ми знаємо про російського замовника. Це - таємниця слідства, але повірте мені, що ми тепер знаємо більше про цього замовника та його зв'язки в Україні", - додав генпрокурор. Він вважає отримання списку та інформації щодо замовника "хорошою ціною за таку імітацію вбивства".

Генпрокурор також заявив, що за останні 2,5 роки було проведено імітації у 31 справі - переважно, аби отримати інформацію щодо замовника. "Ми не унікальні. У Франції, США, Німеччині та інших країнах такі спеціальні операції під час розслідування також можливі, їх роблять час від часу. Чому ми це робили частіше, ніж інші? Бо у нас війна", - сказав він.

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства з імітації убивства журналіста задля порятунку Бабченка від замаху.