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24 березня • оновлено в 18:38
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Луценко потролив Богдана кадром із гумористичного шоу

5.7т
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Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко потролив колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана під його постом у Facebook.

Богдан опублікував на своїй Facebook-сторінці селфі, підписавши його: "Не дочекаєтеся! Я ще не раз вас...". Ймовірно, таким чином ексглава ОП відреагував на інформацію про те, що він може бути хворий на коронавірус.

У коментарях під постом відписався ексгенпрокурор Юрій Луценко. Він запостив картинку з скетчу "Круте піке", що входить до гумористичної передачі "Каламбур" – там літак весь час падає.

"Зверни увагу, мене на фото немає!", – відреагував Богдан.

"Ти вже в салоні цього літака", – парирував Луценко.

Луценко потролив Богдана

Луценко потролив Богдана

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в розпал епідемії коронавірусу близько 100 українських високопосадовців, політиків і зірок шоу-бізнесу "закривали сезон" у Куршевелі. Серед них був заражений коронавірусом Сергій Шахов, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан разом зі своїми друзями та інші.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Особи
Андрій Богдан Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
скандали
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