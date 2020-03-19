Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що підписання миру з Росією, який нагадує капітуляцію, може призвести до захоплення нових територій.

Своєю думкою про загрози такого рішення він поділився в інтерв'ю "Фактам". Він відповів, чи можна пробачити тих, хто в 2014 році кричав "Путіне, введи війська!"

"Людська історія свідчить, що шлях до ефективного прощення лежить через покаяння й покарання. Непокаране зло регенерує саме себе. Вважаю, що метод Аденауера – найбільш правильний. Коли Сталін запропонував першому канцлеру Німеччини об'єднання країни, але без права примкнути до цивілізованого світу, той відповів : "Краще пів Німеччини, але повністю, ніж всю Німеччину, але наполовину". Так само думаю і я", – висловився політик.

Луценко попередив про небезпеку капітуляції на Донбасі Цензор.НЕТ

"Просте запитання. Добре, ми йдемо шляхом пана Єрмака з Сивохом, підписуємо мир, який більше схожий на капітуляцію, і наші війська йдуть у казарми. А після місцевих виборів банди зі значками новообраних депутатів горлівських і єнакіївських рад підуть грабувати наступні території", – попередив він.

У разі, якщо війська не йдуть у казарми, Луценко виходу не бачить. "Будь-який діалог можливий тільки після роззброєння. Всі інші варіанти – це капітуляція, яка притягне наступну хвилю агресії. В Одесу, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і так далі", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України.

Він презентував Національну платформу примирення і єдності та нарвався на гнів ветерана АТО, що закінчилося бійкою.

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