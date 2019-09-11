Луценко озвучив скандальні подробиці про "слугу народу", що погорів на кнопкодавстві

Народний депутат 8-го скликання від "Батьківщини" Ігор Луценко заявив, що нардеп від "Слуги народу" Сергій Литвиненко може бути причетний до його викрадення і вбивства активіста Юрія Вербицького.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook. "На момент балотування в нинішню Верховну Раду він був директором Зірненського спиртового заводу. Чудесним чином організатор мого викрадення Олексій Чеботарьов, ховаючись у Росії, зберіг вплив на підприємства Укрспирту і місцеві корупційні схеми", – написав Литвиненко.

"Тому злі язики кажуть, що саме він, Литвиненко, від імені Чеботарьова кермував означеними схемами протягом останніх років на своєму заводі", – додав він.

Сергій Литвиненко Четверта влада

Луценко зазначив, що Людмила Калініченко – захисниця Олександра Волкова, якого слідство вважає організатором викрадення активістів Майдану, – також є адвокатом Зірненського спиртзаводу.

Нагадаємо, Юрій Вербицький і Ігор Луценко були викрадені увечері 20 січня 2014 року. Луценко був знайдений 21 січня і розповів, що викрадачі, побивши його, викинули в Бориспільському районі.

Як писав OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроект про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний у окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

Третій випадок порушення персонального голосування пов'язаний із депутатом Оленою Копанчук. Вона пройшла в Раду по мажоритарці "Слуги народу" від округу №189 у Хмельницькій області.

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