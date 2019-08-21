Луценко особисто зустрічався із Зеленським: розкриті деталі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що мав кілька особистих зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським, на яких вони обговорювали політичні питання.

За його словами, кілька разів він спілкувався із Зеленським ще до початку його активної політичної кампанії. У вересні відбулася одна приватна зустріч на природі, ще одна – в листопаді. 4 або 5 зустрічей відбулися в Офісі президента, розповів генпрокурор в інтерв'ю "Цезор.НЕТ".

"Розмови були саме про політику, але передавати їх зміст я не буду. Вважаю це некоректним...

На першій зустрічі я півтори години пояснював, як працює правоохоронна система, де больові точки, які зміни вважаю необхідними, як законодавство заважає довести, наприклад, справи Майдану, що стоїть за протистоянням САП-НАБУ. Потім у нас була розмова про американську історію", – сказав Луценко.

Зеленський у цей час, як стверджує прокурор, "уважно слухав, ставив запитання, щось записував".

Крім того, на зустрічах політиків піднімалися питання контрабанди, незаконного видобутку бурштину, ситуації в "Нафтогазі" й українських судах, корупції.

Юрій Луценко та Володимир Зеленський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко говорив, що у нього склалися "гарні людські стосунки" із Зеленським ще від часів, коли він, як глава МВС, був потрібен на концертах "Кварталу".

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