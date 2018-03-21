Луценко очолить САП - ЗМІ

У разі відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури його обов'язки може взяти на себе генеральний прокурор Юрій Луценко до оголошення результатів конкурсу на цю посаду.

"Холодницький - заступник генпрокурора. Його перший заступник не може виконувати обов'язки заступника генпрокурора. Тому в.о. керівника САП буде сам Луценко", - зазначив в коментарі УП співрозмовник в керівництві ГПУ.

У свою чергу в Антикорупційне бюро, яке підконтрольне тільки САП, орієнтується на те, що головним в САП після відставки Холодницького буде його перший заступник Максим Грищук.

Це грунтується на положеннях про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, де говориться, що "обов'язки керівника САП щодо загальної організації діяльності в разі його відсутності виконує перший заступник, а за відсутності першого заступника - заступник".

Крім того, генпрокурору і його заступникам закон безпосередньо забороняє "давати вказівки прокурорам САП і здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їх повноважень", що неодноразово обурювало генпрокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, 20 березня ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервової роботи".

Також напередодні стало відомо, що в його кабінеті була виявлена ​​прослушка НАБУ.

Як писав "Обозреватель", "жучки" були закладені в акваріум.

Крім того, повідомлялося, що Холодницький "підсапував американців", щоб отримати посаду глави ГПУ.