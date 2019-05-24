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/Політика

Луценко назвав себе ефективним генпрокурором

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що вважає свою роботу ефективною і у відставку піде тільки так, як того вимагає законодавство.

Своєю позицією поділився глава ГПУ в інтерв'ю "LIGA.net". За словами Луценка, він – ефективний генпрокурор.

"Ми маємо вироки щодо 2876 корупціонерів, підслідних ГПУ категорії "Б" від голови сільради до заступника губернатора. Наголошую: 2876. І повернули державі грошей і активів на суму 125 млрд грн. Це $4 млрд повернули ми і 240 тис. га землі, свого часу вкрадених у військових і цивільних", – поділився він.

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Юрій Луценко

Юрій Луценко

LIGA.net

При цьому, Луценко сказав, що свого часу піде з посади, але зробить це без ультиматумів.

"Хочу, щоб передача цих досягнень відбулася в законний, спокійний спосіб, тому що будь-які революційні потрясіння, як правило, знищують розпочаті процеси і кримінальні провадження", – наголосив він.

Свою відставку з революцією генпрокурор порівнювати не став.

"Скоріше, з контрреволюцією. Тому що з відставкою генпрокурора важливі провадження часто "губляться". Перші півроку в цьому кабінеті я їх шукав", – поділився він.

"Будь-яка посада тимчасова, я за неї не прогинав і не буду прогинати хребта, ні у кого нічого просити не збираюся. Закон не передбачає можливості президенту зняти генпрокурора одноосібно. Якщо комусь хочеться негайно, то для цього є два способи: моя заява або недовіра в парламенті, яка тягне за собою відставку", – підсумував Луценко.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко розкрив деталі зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, повідомивши, що однією з основних тем стала робота ГПУ.

На думку олігарха Ігоря Коломойського, генпрокурор залишиться на посаді, як мінімум, до виборів до нової Верховної Ради.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
ГПУ
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Тарас Бор
Тарас Бор
При этом Юг'ик забыл озвучить,в чем заключается его "эффективность".За всё время его "генпрокурорства" мы не увидели НИ ОДНОГО доведённого до конца дела о коррупции в высших эшелонах власти.Расследование убийств на Майдане зашло в полный тупик.Как не довидены до суда дела по госизмене Александра Ефремова и других соратников Януковоща,активно раздувавших "русскую весну".
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Решетников Александр
Решетников Александр
Доставай из ящика кружку, сволочь. Скоро понадобится. Цифры - полное фуфло. Открываем "Звит за 3 месяца 19г." Открыто криминальных дел - 6 (шесть!) Стягнуто в бюджет - 0 (ноль). 250 тыс. га (кстати не поленился оценить в 15 ярдов грн) - это добрый десяток колхозов. Что-то я не слышал о таком громком деле. Может они на Луне, эти колхозы?
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леня зе
леня зе
Решетников Александр, за то он когда-то кричал во франкфуркте пьяным в дюпель :"гитлер капут"и бросил в немецкого полицейского часами.был же человеком.
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