Луценко назвав себе ефективним генпрокурором

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що вважає свою роботу ефективною і у відставку піде тільки так, як того вимагає законодавство.

Своєю позицією поділився глава ГПУ в інтерв'ю "LIGA.net". За словами Луценка, він – ефективний генпрокурор.

"Ми маємо вироки щодо 2876 корупціонерів, підслідних ГПУ категорії "Б" від голови сільради до заступника губернатора. Наголошую: 2876. І повернули державі грошей і активів на суму 125 млрд грн. Це $4 млрд повернули ми і 240 тис. га землі, свого часу вкрадених у військових і цивільних", – поділився він.

Юрій Луценко LIGA.net

При цьому, Луценко сказав, що свого часу піде з посади, але зробить це без ультиматумів.

"Хочу, щоб передача цих досягнень відбулася в законний, спокійний спосіб, тому що будь-які революційні потрясіння, як правило, знищують розпочаті процеси і кримінальні провадження", – наголосив він.

Свою відставку з революцією генпрокурор порівнювати не став.

"Скоріше, з контрреволюцією. Тому що з відставкою генпрокурора важливі провадження часто "губляться". Перші півроку в цьому кабінеті я їх шукав", – поділився він.

"Будь-яка посада тимчасова, я за неї не прогинав і не буду прогинати хребта, ні у кого нічого просити не збираюся. Закон не передбачає можливості президенту зняти генпрокурора одноосібно. Якщо комусь хочеться негайно, то для цього є два способи: моя заява або недовіра в парламенті, яка тягне за собою відставку", – підсумував Луценко.

Юрій Луценко LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко розкрив деталі зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, повідомивши, що однією з основних тем стала робота ГПУ.

На думку олігарха Ігоря Коломойського, генпрокурор залишиться на посаді, як мінімум, до виборів до нової Верховної Ради.

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