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9 вересня • оновлено в 11:12
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Луценко назвав головну мету Путіна після обміну полоненими

24.7т Читати матеріал російською

Головна мета президента Росії Володимира Путіна після обміну полоненими — зняти санкції ЄС проти РФ.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook екс-генпрокурор України Юрій Луценко. Він також підкреслив, що для цього Путін буде маніпулювати голландцями, яким Росія відмовляє у видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаху.

"Цю карту образи голландського суспільства (їм же створену) буде розігрувати Путін і його підспівувачі у Європі. Їх мета зняти санкції ЄС проти РФ, які були введені саме після збивання МН17. Протидія цьому завдання вищого керівництва держави та МЗС", зазначив Луценко.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

facebook.com/LlutsenkoYuri

Також екс-генпрокурог підкреслив, що він під час перебування на посаді організовував юридичну підготовку при двох останніх обмінах. 74 наших на 306 в грудні 2017 і 35 наших на 35 вчора:

"Пишу це не для піару — мовляв, і я щось зробив. Ні. Просто і при президенті Порошенко і при новому президенті Зеленському терпіти не можу зрадофілів, які теж радіють".

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Крім того, Луценко назвав обмін полоненими дещо несправедливим.

"Це максимальна моральна напруга. Як видати Гаджиєва, який вбив 7 наших і 8 поранив? Або Прасолову, яка підірвала офіцера СБУ. Або як віддати підозрюваного Нідерландами в організації збивання МН17 Цемах? Для мене відповідь очевидна — це війна. І обмін наших бійців на солдат агресора або підконтрольних їм сепаратистів — не ганьба і не зрада", написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до України 7 вересня з російського полону повернулося 35 людей, серед яких політичні в'язні і 24 моряка.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Все він вірно каже. Перемовини з кремлядями це як гра з шулером - як не грай, у нього всі карти краплені.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хоть один ишак ещё не "раскрыл истинную цель Путина"?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
карьтавый правду сказал! пуйло и кремлевское опг хотят снять санции и впихнуть Донбасс без Крыма
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