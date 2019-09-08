Луценко назвав головну мету Путіна після обміну полоненими

Головна мета президента Росії Володимира Путіна після обміну полоненими — зняти санкції ЄС проти РФ.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook екс-генпрокурор України Юрій Луценко. Він також підкреслив, що для цього Путін буде маніпулювати голландцями, яким Росія відмовляє у видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаху.

"Цю карту образи голландського суспільства (їм же створену) буде розігрувати Путін і його підспівувачі у Європі. Їх мета — зняти санкції ЄС проти РФ, які були введені саме після збивання МН17. Протидія цьому — завдання вищого керівництва держави та МЗС", — зазначив Луценко.

Юрій Луценко facebook.com/LlutsenkoYuri

Також екс-генпрокурог підкреслив, що він під час перебування на посаді організовував юридичну підготовку при двох останніх обмінах. 74 наших на 306 в грудні 2017 і 35 наших на 35 вчора:

"Пишу це не для піару — мовляв, і я щось зробив. Ні. Просто і при президенті Порошенко і при новому президенті Зеленському терпіти не можу зрадофілів, які теж радіють".

Крім того, Луценко назвав обмін полоненими дещо несправедливим.

"Це максимальна моральна напруга. Як видати Гаджиєва, який вбив 7 наших і 8 поранив? Або Прасолову, яка підірвала офіцера СБУ. Або як віддати підозрюваного Нідерландами в організації збивання МН17 Цемах? Для мене відповідь очевидна — це війна. І обмін наших бійців на солдат агресора або підконтрольних їм сепаратистів — не ганьба і не зрада", — написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до України 7 вересня з російського полону повернулося 35 людей, серед яких політичні в'язні і 24 моряка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!