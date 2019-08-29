Луценко написав заяву про відставку: що далі

Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського про відставку.

Про це повідомила його прессекретарка Лариса Сарган на сторінці у Facebook, зазначивши, що документ був підписаний у прямому ефірі.

Юрій Луценко Facebook Луценко

"Заява президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу від генерального прокурора України Луценка. Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням на підставі п. 1 ч. 1 ст. 42 закону України "Про прокуратуру", – зачитав Луценко текст.

Зазначимо, що генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється президентом за згоди Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

З травня 2016 року цю посаду обіймає Луценко. 11 червня у Верховній Раді зареєстровано проект постанови (№10380) про надання згоди парламенту на звільнення президентом Луценка. Документ визначено як невідкладний.

Зеленський заявляв, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявляв, що подасть у відставку з посади, коли буде обрано новий парламент.

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