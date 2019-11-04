Луценко йде з Верховної Ради: стало відомо, хто займе її місце

Місце народної депутатки Ірини Луценко ("Європейська солідарність"), яка вирішила покинути Верховну Раду, може зайняти Наталія Бойко.

Як повідомили в пресслужбі ЦВК, 24-й номер "ЄС" Бойко йде першою в списку партії серед тих, хто не пройшов у Раду.

30-річна Наталія Бойко – ексзаступниця міністра енергетики та вугільної промисловості.

Наталія Бойко facebook.com/minenergoua

Ірина Луценко Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко напередодні прокоментувала рішення покинути Раду, зв'язавши його зі станом здоров'я. Вона заявила, що не може працювати в повну силу.

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