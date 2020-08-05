Лукашенко згоден видати вагнерівців, що воювали на Донбасі, – Гордон

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що дасть "зелене світло" на видачу Україні бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", що воювали на Донбасі, які були затримані в його країні.

Про це "Радіо Свобода" заявив журналіст Дмитро Гордон, який взяв у білоруського президента інтерв'ю. За його словами, таку обіцянку Лукашенко дав президенту України Володимиру Зеленському.

"Він сказав, що Зеленський попросив його передати Україні тих, хто брав участь в бойових діях на Донбасі проти України, в тому числі українців. Він сказав, що зелене світло буде надано прокуратурі та іншим правоохоронним органам Білорусі, які відповідно до білоруського законодавства зроблять все необхідне для передачі злочинців як Росії, так і Україні", – сказав Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі своїм білоруським колегою попросив видати затриманих вагнерівців, які брали участь у війні на Донбасі.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповів про вагнерівців, свою конкурентку Тихановську та майбутні вибори глави держави.