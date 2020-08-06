Лукашенко згадав, як відчитав Путіна і Шойгу за бої в Дебальцевому

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після боїв в Дебальцевому він вичитував російського лідера Володимира Путіна і міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. За словами президента, Шойгу визнав, що "зайшли занадто далеко".

"Це було після Дебальцевого. Коли трапилася страшна бійня там ... І я як раз з Путіним зустрівся:" Що у вас там сталося? Всі говорять, дуже багато людей загинуло ". Він каже:" Каша. Каша ... " (Путін) почав розмовляти з Шойгу, передав мені трубку. Я підійшов до апарата, кажу: "Сергій Кужугетович, чи не здається, що далеко зайшли?" – "Так, здається. Треба з цим кінчати", – згадав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2019 року Генеральна прокуратура Украині надіслала інформаційний повідомлення в Міжнародний кримінальний суд щодо страти російськими окупантами 9 військовослужбовців ЗСУ під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве.