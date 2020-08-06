Я ніколи не скажу на Росію "агресор", ми втратимо роль братів, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніколи не назве Росію агресором.

Про це він сказав в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Запис відео з'явився на YouTube 6 серпня.

"Чи розумієте ви, що по відношенню до України Росія є загарбником і агресором?" – запитав Гордон.

Лукашенко кілька секунд подумав, а потім відповів: "Ситуація погана. Напевно, ви маєте право так висловлюватися. Я ніколи так не кажу і не скажу – загарбник або агресор".

"Якщо я так скажу, то ми втратимо свою роль друзів, братів. Ви для нас – росіяни та українці – рідні", – сказав президент. Він додав, що ці три народи більше "нікому і ніде не потрібні".

"Ми не повинні були до цього прийти, до цієї бійки. А якщо прийшли – ми давно повинні були вирішити це питання", – заявив Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що у глави Росії Володимира Путіна "є хороша риса" – не відступати від обіцяного.