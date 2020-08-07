Лукашенко заявив, що йому спеціально "підкинули" коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що йому навмисно підкинули коронавірус.

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Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону. За словами глави держави, ситуацію розслідують спецслужби країни.

"Ми схиляємося до того, що все-таки мені його (коронавірус) підкинули. Паніки не було, я не знав, що заразився. Відчував, що щось не те", – сказав він.

Також Лукашенко сказав, що знає імена двох осіб, які привезли інфекцію в Білорусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він заразився коронавірусом, але вже вилікувався. За його словами, 97% жителів країни переносять хворобу безсимптомно.