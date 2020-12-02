Лукашенко запідозрив НАТО у створенні військового угруповання для захоплення Білорусі

Таша Адамович Політика 16:06, 2.12.2020 Оновлено: 16:06, 2.12.2020

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що в НАТО створюють військове угрупування для захоплення білоруських земель.

За його словами, західні країни "давно хочуть створити санітарний пояс між ЄС і Росією", пише БЕЛТА. Він назвав це цілями, які Заходу "після розпаду Союзу, в середині 90-х не вдалося реалізувати".

"Хто-хто, а ми з президентом Росії (Володимиром Путіним, – ред.) Це дуже добре розуміємо ", – уточнив він на засіданні ради колективної безпеки країн "Ташкентського договору".

На думку Лукашенка, події в Білорусі західні країни використовують для "тиску на Російську Федерацію".

"Просто по-дружньому хочу сказати: якщо хтось думає, що це десь далеко, Білорусь, що це не у нас... Може бути, й ми колись так думали. Навіть події в Україні – думали, що це десь не в нас. Не встигнете озирнутися, як це буде у вас", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 6 листопада Рада Європейського Союзу затвердила додатковий список санкцій за фальсифікацію виборів у Білорусі. Зокрема, вони торкнулися й Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила Канада. 20 листопада санкції проти Білорусі запровадила Україна.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що режим Лукашенка більше не отримає жодного євро від Європейського Союзу.

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