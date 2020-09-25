Лукашенко за підтримки Путіна може стати другим Асадом, – Портников

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко може стати таким само нелегітимним головою держави, як сирійський диктатор Башар Асад, якого теж не визнала більшість країн.

Про це в колонці для видання Грані написав журналіст Віталій Портніков. На його думку, майбутнє білоруського диктатора може вирішити тільки сила білоруського протесту.

Журналіст нагадав, що, коли цивілізовані країни визнали легітимною владою в Сирії після виборів опозицію, теж могло здатися, що дні Асада полічені.

"Але майбутнє влади в Дамаску вирішували не заяви дипломатів і не прагнення сирійського народу позбутися диктатора, а готовність Путіна і тегеранських аятолл диктатора підтримати. В результаті нелегітимний Башар досі президент Сирії. А про уряд опозиції ніхто і не згадує", – написав Портніков.

Він зазначив, що як і у випадку з Асадом, Лукашенка підтримує президент Росії Путін. У нього є свої мотиви: щоб уникнути повторення подібних подій в РФ і "привласнити" Білорусь, якщо Лукашенко втратить контроль над ситуацією.

Але, на думку журналіста, на відміну від білоруської опозиції, яка не є навіть господарем вулиць, сирійська контролювала цілі регіони країни.

Тому Лукашенко навряд чи добровільно відмовиться від влади тільки тому, що його вважають нелегітимним.

"Він точно знає, що почесної відставки вже не буде. В кращому випадку буде втеча до Росії, де він стане вічним заручником Володимира Путіна, а то ще одним "легітимним президентом", вприкуску до Януковича. І це не та доля, якої він для себе хоче", – підкреслив Портніков.

Тому подальшу долю білоруського диктатора зможе вирішити тільки сила народних протестів. Якщо вона буде наростати, то з часом в країні з'явиться законно обраний президент. Якщо ж люди втомляться від того, що їх не чують, тоді Лукашенко так і залишиться нелегітимним головою держави на невизначений термін, адже наступні президентські вибори він навряд чи захоче проводити.

"Я не сумніваюся, що у Лукашенка ще досить ідей, які можуть допомогти йому залишитися при владі. І ніхто, крім народу, не зможе зупинити цього переляканого фокусника", – резюмував Портніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинний президент Сирії Башар Асад здобув перемогу на перших в історії країни президентських виборах, набираючи 88,07% голосів виборців. Результати виборів в Сирії не визнали США і ЄС, які заявили про нелегітимність голосування. Російські спостерігачі порушень в ході виборів не виявили.