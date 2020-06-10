Лукашенко надіслав подарунок Зеленському. Фото
Глава Білорусі Олександр Лукашенко вирішив подарувати президенту України Володимиру Зеленському білоруську вишиванку.
Про це повідомив Telegram-канал "Пул першого", зазначивши, що такий же презент було надіслано й першій леді Олені Зеленській.
Джерело пише, що до подарунків Лукашенко доклав лист, в якому заявив, що Білорусь і Україна "історично стояли пліч-о-пліч, захищали права на самостійний і вільний розвиток".
Очікується, що відправлення прийде до українського лідера до білоруського Дня вишиванки, який святкується 2 липня.
Як писав OBOZREVATEL, Зеленського не запросили на Парад Перемоги в Москву, який відбудеться 24 червня. У Кремлі вже пояснили офіційну причину такого рішення.