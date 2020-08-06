Лукашенко накинувся на Україну через анексію РФ Криму

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він "воював би за Крим", а Україна не змогла захистити свою територію.

Про анексію політик висловився в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Запис відео з'явився в YouTube 6 серпня.

Журналіст запитав у співрозмовника, чи міг він уявити, що Росія вкраде Крим. Лукашенко відповів: "Міг! Я міг це уявити, тому що у вас не було ні влади, ні бажання захищати свій шматок землі".

Глава Білорусі заявив, що в ситуації з Кримом "не все так було по-великому, як ви зараз представляєте". "Ви просто безладно, безглуздо ставилися до території", – вважає він. Політик додав, що у нього не відібрали б і клаптик землі.

Як заявив Лукашенко, він воював би за Крим і там полягли б тисячі людей, хоча "стріляти – це остання справа". "Крим – перлина, а ви не воювали!" – сказав він.

"Крим могло здати тільки керівництво країни. За великим рахунком. Все інше – деталі", – додав президент.

На коментар про те, що півострів нібито не було чим обороняти, він відповів: "Як нічим? Що, пістолетів, автоматів не було? Що, артилерії в Криму не було?"

"Якби ви зайняли жорстку позицію – жодної стрілянини не було б... Але вони висадилися і пішли до перешийку через Сімферополь. Під ваші оплески. Вони оточили кілька ваших баз – а ви навіть не повилазили з цих баз. Ви як сиділи там спали, так і спали. Хіба так захищають свою землю?" – запитав Лукашенко. Він упевнений, що Росія Крим не віддасть.

Крім того, він розповів про свій діалог із главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

"Сергію, вам не здається, що ви занадто далеко зайшли з Україною?" – запитав Лукашенко. "Здається", – відповів Шойгу.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що у глави Росії Володимира Путіна "є хороша риса" – не відступати від обіцяного.