Лукашенко так просто владу не віддасть, він іншого життя не знає, – Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук уважає, що Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента Білорусі п'ять термінів поспіль, просто так владу не віддасть.

На думку Кравчука, потрібно готуватися до серйозного тиску на Лукашенка. Таку думку експрезидент висловив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він зазначив, що добре знає президента Білорусі з 1991 року.

"Хочу вас розчарувати: Лукашенко влади за квітів на вулицях і прохань не віддасть. Він уже про це заявив. І коли він звернувся до Путіна по допомогу, і той сказав, що він допоможе... А ми знаємо, яка це може бути допомога. Тому, я думаю, потрібно готуватися до серйозного тиску на президента Лукашенка. А те, що хтось хоче мирно все зробити, я вітаю. Тільки 26 років влади означає, що кожна клітина Лукашенка – це влада, кожна волосина на голові – це влада, кожне слово – це влада. Він іншого життя не знає. І владу він просто так не віддасть – будьте до цього готові", – вважає Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Леонід Кравчук оцінив закриту зустріч у ВРУ з приводу виборів на Донбасі