Лукашенко став неадекватним, а Путін на цьому грає – Клімкін

Олександр Лукашенко, який п'ять термінів поспіль обіймав пост президента Білорусі, втратив свою адекватність, чим активно користується його російський колега Володимир Путін.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він вказав на те, чого глава РФ домагається в сусідній країні.

"Європа хоче зберегти мінімальний канал комунікації, тому поки не вводить персональні санкції проти Лукашенка. Ми ж бачимо, що він втратив адекватність – то він із автоматом без патронів, то проводить нараду для свого прессекретаря, то взагалі якийсь маразм каже, нібито Польща хоче захопити Гродненську область", – нагадав політик.

Він зазначив, що країна-агресор РФ просто грає на цьому, адже її президент добре знає психологічний портрет білоруського лідера. За словами Клімкіна, Путін давно "злив" Лукашенка, але зараз намагатиметься ставити в Білорусі проросійську частину опозиції.

Ексглава українського МЗС припустив, що Росії у таких політичних колах найближчим часом буде більше: там уже є приховані проросійськи налаштовані правоохоронці й радники.

"Але зараз для Путіна лінія – використовувати психологічну неадекватність Лукашенка, змусити його піти на тих умовах, які він диктував, і потім вже обговорювати з Європою. Путін йому навіть заборонив говорити з Меркель і Макроном. Це що, школяр або ясла?" – підкреслив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін 30 серпня провів чергову телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Він привітав його з днем народження, обговорив ситуацію у Білорусі і запросив на зустріч до Москви.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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