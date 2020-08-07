Лукашенко сказав, чи поверне Путін окупований Крим і Донбас

Олексій Тітофф Політика 08:36, 7.08.2020 Оновлено: 09:17, 7.08.2020

Україні найближчим часом не вдасться повернути окупований Росією Крим.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів президент Білорусі Олександр Лукашенко. При цьому він сказав, що повернення Донбас відбудеться швидше.

"З Донбасом простіше. Донбас – п'яте колесо у возі Росії, він їй абсолютно не потрібен. Не дуже-то він, напевно, потрібен і Україні, виходячи з того, як розгортаються події", – висловив свою думку Лукашенко.

На думку глави Білорусі, Україна могла і раніше вирішити військовий конфлікт на Донбасі, лише дозволивши президенту РФ Володимиру Путіну "зберегти обличчя".

Відзначимо, що раніше Олександр Лукашенко заявив, що він "воював би за Крим", а Україна не змогла захистити свою територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, в якому висловився про ситуацію в Україні, анексію Криму та Володимира Путіна.

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