Лукашенко сказав, чи поверне Путін окупований Крим і Донбас

Президент Белурусі дав велике інтерв'ю
Лукашенко вважає, що Донбас Росії не потрібен
На його думку, главі РФ потрібно дати "зберегти обличчя"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Україні найближчим часом не вдасться повернути окупований Росією Крим.
Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів президент Білорусі Олександр Лукашенко. При цьому він сказав, що повернення Донбас відбудеться швидше.
"З Донбасом простіше. Донбас – п'яте колесо у возі Росії, він їй абсолютно не потрібен. Не дуже-то він, напевно, потрібен і Україні, виходячи з того, як розгортаються події", – висловив свою думку Лукашенко.
На думку глави Білорусі, Україна могла і раніше вирішити військовий конфлікт на Донбасі, лише дозволивши президенту РФ Володимиру Путіну "зберегти обличчя".
Відзначимо, що раніше Олександр Лукашенко заявив, що він "воював би за Крим", а Україна не змогла захистити свою територію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, в якому висловився про ситуацію в Україні, анексію Криму та Володимира Путіна.