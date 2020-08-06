Лукашенко розповів, як Янукович труїв байки про колонію та "амурні справи"

Колишній президент України Віктор Янукович під час офіційних зустрічей часто розповідав "байки" про своє життя.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Як сказав він, Янукович "дуже відкрита людина".

"Напевно, це не дуже добре для президента... Він наївно відкрита людина. Він міг розповідати те, що взагалі не можна було повторювати самому собі уві сні.

Ми у нього зустрічалися, в Україні, в Криму, чи ще десь... Я, [експрезидент Казахстану Нурсултан] Назарбаєв, [президент Росії Володимир] Путін – там усі сидимо. і він починає, починаючи з місць позбавлення волі й закінчуючи різними, там, амурними справами... Притому все – у відкриту", – згадав Лукашенко.

Янукович також розповідав про знайомство з радянськими генералами і про те, що йому в колонію приносили обіди з кафе.

"Одного разу він покликав якогось фахівця-картяра, який чудеса міг творити. Каже: "Хлопці, у мене є друзі, ми з ним грали, я вигравав". Ну, я в картах не дуже-то. А він покликав його – і прямо під час вечері, де всі президенти, він нам години дві разом із ним майстер-клас підносив із гри в карти", – повідомив білоруський президент.

Як писав OBOZREVATEL, дачу президента-втікача Віктора Януковича в курортному Урзуфі Донецької області перетворили на військову базу полку "Азов".