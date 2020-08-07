Лукашенко розповів про "теплі" відносини свого сина з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про відносини свого сина Миколи з президентом Росії Володимиром Путіним.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, опублікованому на його YouTubе-каналі, він назвав їх "хорошими" і "теплими" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дуже хороші відносини. Ну Коля виріс на очах у нього. Фактично я завжди з Колею приїжджав. Він тепло дуже ставиться до нього", – сказав Лукашенко.

Він додав, що найтепліші стосунки у його сина були з колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Лукашенко заявив, що йому спеціально "підкинули" коронавірус.