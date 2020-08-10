Лукашенко "зник" після виборів в Білорусі: де знаходиться президент

Після оголошення перших результатів екзит-полів президентських виборів в Білорусі, які спровокували масові протести, чинний глава країни Лукашенко так і не виступив з офіційною заявою.

Про його місцезнаходження нічого невідомо, останній раз на публіці Лукашенко з'являвся близько полудня 9 серпня, коли прийшов голосувати на виборчу дільницю, повідомляє видання "Подъем" в Telegram.

Журналісти намагалися звернутися за коментарем до прессекретаря Лукашенко Наталії Ейсмонт, однак її телефон виявився вимкненим. Останній раз вона з'являлася онлайн в месенджерах також близько полудня.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що один з літаків, який пов'язують з сім'єю Лукашенко, в день виборів нібито відправився до Туреччини. Йдеться про лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ. Літак, попередньо, приземлився в місто Бодрум.

Де знаходиться Олександр Лукашенко "Підйом" в Telegram

Як писав OBOZREVATEL раніше, світу показали несамовиті фото постраждалих на "Майдані" в Білорусі.