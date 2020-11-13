Лукашенко грубо висловився про Зеленського: чия б корова мукала

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко різко висловився про український лідера Володимира Зеленського через рішення останнього не використовувати звернення "президент" щодо Лукашенка.

Білоруський політик, легітимність якого на посаді президента не признається в Європі та інших країнах світу, розкритикував Зеленського під час інтерв'ю місцевим і закордонним ЗМІ в п'ятницю, 13 листопада. Фрагмент розмови був опублікований на Facebook-сторінці "Пул першого" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Інтерв'ю Лукашенка БЕЛТА

Один із журналістів попросив прокоментувати заяву президента України, коли той фактично відмовився визнавати статус Лукашенка як глави Білорусі. Український президент сказав, що офіційно звертатися до Лукашенка будуть лише за ім'ям, не вказуючи посаду.

"Володі Зеленському треба зараз побоюватися, щоб його хтось не назвав просто Зеленським, а не президентом. На мою думку, все до того йде", – відповів на запитання білоруський державний діяч.

Він завив, що глава України втратив свій рейтинг. За словами Лукашенка, "треба примудритися", щоб так "обвалити довіру до себе з боку народу".

Нагадаємо, опозиція Білорусі дала Лукашенку прізвисько "Саша-три відсотки", тим самим натякаючи на його "реальний" рейтинг серед громадян.

Політик продовжив свою відповідь так: "Грубо скажу. Чия б корова мукала, а Зеленського мовчала".

Крім того, він пригрозив Україні, що може закрити кордон Білорусі для товарів з її території.

БЕЛТА

Лукашенко з журналістами БЕЛТА

Він дав інтерв'ю 13 листопада БЕЛТА

Політик під час інтерв'ю БЕЛТА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко під час інтерв'ю також заявив, що не допустить транзиту влади.