Лукашенка внесли в "Миротворець": йому пригадали "вагнерівців" і плани очолити союзну країну

Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, внесли в базу українського волонтерського проєкту "Миротворець".

Про це свідчать дані порталу. У "Миротворці" назвали політика "пособником проросійських терористів і російських загарбників".

Автори, зокрема, вказали на скандал із передачею Росії спійманих у Білорусі "вагнерівців", хоча частина найманців брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні терористів.

"У порушення міжнародних угод і домовленостей, незважаючи на відповідний запит від України, дав вказівку передати Росії (країна-агресор) бойовиків і найманців, які здійснювали військові злочини на території України", – йдеться у статті.

У "Миротворці" також нагадали про інтерв'ю експрем'єра Польщі Дональда Туска, в якому він розповів про заяву Лукашенка про план стати главою союзу двох країн – України та Білорусі.

Через це волонтери "інкримінували" політику замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

Сторінка Лукашенка на "Миротворці". Скриншот

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