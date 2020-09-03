Лукашенка внесли в "Миротворець": йому пригадали "вагнерівців" і плани очолити союзну країну
Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, внесли в базу українського волонтерського проєкту "Миротворець".
Про це свідчать дані порталу. У "Миротворці" назвали політика "пособником проросійських терористів і російських загарбників".
Автори, зокрема, вказали на скандал із передачею Росії спійманих у Білорусі "вагнерівців", хоча частина найманців брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні терористів.
"У порушення міжнародних угод і домовленостей, незважаючи на відповідний запит від України, дав вказівку передати Росії (країна-агресор) бойовиків і найманців, які здійснювали військові злочини на території України", – йдеться у статті.
У "Миротворці" також нагадали про інтерв'ю експрем'єра Польщі Дональда Туска, в якому він розповів про заяву Лукашенка про план стати главою союзу двох країн – України та Білорусі.
Через це волонтери "інкримінували" політику замах на суверенітет і територіальну цілісність України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лукашенко звинуватив Україну в провокуванні протестів у його країні.
Раніше він уже заявляв, що за масовими акціями після виборів нібито стояли люди з Чехії, РФ, Польщі та "майдануті" з України.
Також Лукашенко посміявся з України, заявивши, що вона ніколи не стане повноцінним членом європейської спільноти.
А під час виступу на мітингу у Мінську він намагався залякати білорусів тим, що вони нібито "стоятимуть на колінах, як в Україні".
У відповідь в Офісі президента України Лукашенка звинуватили в маніпулятивних висловлюваннях щодо втручання в справи сусідньої держави.
Зазначимо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах.