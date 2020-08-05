Лукашенко пообіцяв боротися з Росією до останнього, – Гордон

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір до останнього боротися за територіальну цілісність своєї країни, в тому числі і з Росією.

Про це "Радіо Свобода" заявив журналіст Дмитро Гордон, який взяв інтерв'ю у білоруського лідера.

"Я був приємно натхненний рішучістю президента Лукашенка захищати суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Це те, чого не вистачало Україні, коли Росія вкрала у неї Крим. Мені було дуже цікаво почути, що сказав Лукашенко: якщо Росія чи інша країна зроблять замах на територіальну цілісність Білорусі, він боротиметься за свою країну до останнього", – сказав журналіст.

Він додав, що під час бесіди з Лукашенком його насамперед цікавили інтереси України.

"Україна сильно зацікавлена в тому, щоб великим кордоном з Білоруссю був кордон з Білоруссю, а не з Росією", – додав Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповів про вагніровців, свою конкурентку Тихановську та майбутні вибори глави держави.

Під час бесіди він заявив, що дасть "зелене світло" на видачу Україні бойовиків ПВК "Вагнер", що воювали на Донбасі, які були затримані в Білорусі.